C’est maintenant Microsoft et non plus Apple qui est la première capitalisation mondiale. Le groupe derrière Windows a une valorisation de 2 450 milliards de dollars, là où Apple en a une de 2 440 milliards de dollars.

Microsoft est maintenant devant Apple pour la capitalisation boursière

Ce recul d’Apple s’explique par ses résultats financiers du trimestre dernier qui ont été publiés hier soir. En soi, les résultats sont bons. Le chiffre d’affaires est en hausse, tout comme le bénéfice net et les revenus pour chaque catégorie de produits. Mais les données d’Apple ont été inférieures aux prévisions des analystes. Cela n’a pas loupé, l’action était en recul de 4% en post-séance à la Bourse. Aujourd’hui, à la réouverture des marchés, elle est en recul de 3,34% à 147,47 dollars.

De son côté, Microsoft a dégagé des profits records de 20 milliards de dollars lors du dernier trimestre, battant de 4 milliards sa précédente marque haute inscrite trois mois plus tôt. La société a largement bénéficié de l’engouement des entreprises pour le cloud, en lien direct avec l’impact de la pandémie. La société dirigée par Satya Nadella parvient également à croître encore dans ses activités traditionnelles dans les ordinateurs personnels et les consoles de jeux, qui représentent plus d’un tiers de ses revenus.

Apple va-t-il repasser devant et redevenir le groupe avec la première capitalisation mondiale ? C’est une possibilité, il est difficile de donner une réponse claire aujourd’hui. Mais disons que Microsoft s’en sort très bien depuis un moment maintenant.