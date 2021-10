Apple publie ses résultats financiers en ce qui concerne le quatrième trimestre de son année fiscale 2021. Cela correspond à notre troisième trimestre (juillet-septembre) dans notre calendrier. Cela inclut quelques ventes d’iPhone 13, mais assez peu finalement puisque les smartphones sont sortis à la fin septembre. Il sera plus facile de se faire une vraie avis sur les ventes avec les prochains résultats.

Résultats financiers d’Apple pour le 4e trimestre de 2021

Le chiffre d’Apple pour la période de juillet à septembre a été de 83,36 milliards de dollars, contre 64,70 milliards de dollars il y a un an, soit une hausse de 28,84%. Le bénéfice net a été de 20,55 milliards de dollars, contre 12,67 milliards de dollars, en hausse de 62,2% sur l’année glissante. Le bénéfice par action, lui, a été de 1,24 dollar cette fois-ci, contre 2,58 dollars à base comparable. Pour information, les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 84,85 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,24 dollar.

Voici le détail :

iPhone : 38,87 milliards de dollars de revenus ( +47% par rapport à la même période il y a un an)

par rapport à la même période il y a un an) Mac : 9,18 milliards de dollars ( +1,62% )

) iPad : 8,25 milliards de dollars de revenus ( +21,41% )

) Apple Watch et autres accessoires : 8,79 milliards de dollars ( +11,54% )

) Services (iCloud, Apple Music, App Store, etc) : 18.28 milliards de dollars ( +25,62% )

Tim Cook est confiant, les marchés le sont moins

« Cette année, nous avons lancé les produits les plus puissants de notre histoire, des Mac M1 aux iPhone 13 qui établissent une nouvelle norme de performance et permet à nos clients de créer et de se connecter de manière inédite », a déclaré Tim Cook, patron d’Apple. « Nous insufflons nos valeurs dans tout ce que nous fabriquons — en nous rapprochant de notre objectif de 2030 d’être neutre en carbone de haut en bas de notre chaîne d’approvisionnement et tout au long du cycle de vie de nos produits, et en faisant sans cesse progresser notre mission de construire un avenir plus équitable », a-t-il ajouté.

Les marchés sont déçus des résultats qui sont inférieurs à leurs attentes. L’action est en recul de 4,47% à 145,75 dollars en post-séance à la Bourse.

Aussi, qui dit résultats du quatrième trimestre dit que l’année fiscale de 2021 d’Apple est terminée. Pour l’année complète, le chiffre d’affaires a été de 297,40 milliards de dollars, en hausse de 34,72% par rapport à 2020. Le bénéfice net a été de 94,68 milliards de dollars, en hausse de 64,92%. De plus, le bénéfice par action a été de 5,61 dollars contre 3,28 dollars un an plus tôt.