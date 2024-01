Apple a choisi le 1er février 2024 pour dévoiler les résultats financiers du premier trimestre de son année fiscale 2024. Cela correspondant au dernier trimestre de 2023 dans notre calendrier.

Résultats financiers d’Apple le 1er février 2024

Ce trimestre est crucial puisqu’il comprend Noël. C’est toujours la période où le chiffre d’affaires et les ventes sont au plus haut niveau. De plus, c’est le premier « vrai » trimestre qui comprendra les ventes des iPhone 15. Le trimestre précédent avait seulement inclus quelques jours de ventes des nouveaux smartphones.

Outre les iPhone, cette période a aussi été marquée par le lancement des nouveaux iMac et MacBook Pro avec les puces M3, ainsi que le nouvel Apple Pencil avec USB-C.

Comme c’est le cas depuis le Covid-19, Apple ne fournit plus d’estimations. Mais pour leur part, les analystes misent sur un chiffre d’affaires de 117,8 milliards de dollars. En comparaison, Apple a annoncé l’année dernière à la même période un chiffre d’affaires de 117,15 milliards de dollars. Cela marquerait donc une petite hausse.

À noter par ailleurs que l’annonce des résultats financiers interviendra 24 heures avant la commercialisation du casque Vision Pro aux États-Unis. On peut donc imaginer que Tim Cook (patron d’Apple) et Luca Maestri (directeur financier) évoqueront le sujet dans l’appel téléphonique qui suivra la publication des résultats. Ils pourraient notamment faire un point sur le nombre de précommandes (qui ouvriront le 19 janvier).