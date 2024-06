Apple et Nvidia ont chacun atteint le cap des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. C’est la première fois pour le créateur de processeurs graphiques (notamment utilisés pour l’IA), mais le fabricant d’iPhone y avait déjà été dans le passé.

Nvidia est maintenant plus fort qu’Apple à la Bourse

Mais Nvidia a réussi à frapper plus fort puisque sa valorisation a atteint 3 011 milliards de dollars, là où celle d’Apple est de 3 003 milliards de dollars. De fait, Nvidia devient la deuxième plus grosse entreprise au monde et Apple est maintenant à la troisième place. La première place est occupée par Microsoft avec 3 150 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Sans surprise, le gain pour Nvidia s’explique en très grande partie par l’intelligence artificielle. Le groupe est le principal fournisseur des puces utilisées dans les serveurs pour l’IA et la demande est très importante en ce moment. Le prix de son action est aujourd’hui à 1 224,40 dollars. C’est trois fois plus qu’il y a… un an. C’est une performance assez impressionnante.

En face, Apple a été la première entreprise à atteindre le cap des 3 000 milliards de dollars en janvier 2022. Mais les ventes d’iPhone qui stagnent et d’autres éléments n’ont pas toujours rassuré les marchés, ce qui a joué sur le cours de l’action et donc la capitalisation boursière. Le cours de l’action est 195,87 dollars. C’est en progression de 9,30% sur un an. Autant dire que la différence avec Nvidia est plus que notable.

Apple a potentiellement un coup à jouer avec iOS 18, sachant que la mise à jour proposera justement de l’IA. Ce sera en partie grâce aux fonctions de ChatGPT et un accord avec OpenAI. Il sera donc intéressant de voir comment les marchés vont réagir après l’annonce à la keynote de la WWDC 2024 le 10 juin.