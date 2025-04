Les blocages de la Chine n’y suffiront pas : en réponse aux tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine, Apple envisagerait de transférer la quasi totalité de la production d’iPhone destinée au marché américain de la Chine vers l’Inde, et ce dès la fin de l’année prochaine ! Pour atteindre cet objectif ambitieux, l’Inde devra produire plus de 60 millions d’iPhone par an à destination des États-Unis, ce qui impliquerait de doubler sa capacité actuelle pour atteindre environ 80 millions d’unités annuelles. La stratégie de diversification de la supply chain, déjà amorcée avant l’arrive de Donald Trump à la Maison Blanche, s’accélère donc suite aux tarifs douaniers récemment mis en place.

Cette décision est évidemment motivée par l’instabilité de la politique commerciale américaine actuelle, illustrée notamment par des tarifs douaniers de 145% sur les produits en provenance de Chine, Apple ayant obtenu une exemption (temporaire ?) pour ses iPhone. Actuellement, les iPhone fabriqués en Chine sont taxés à hauteur de 20 %, tandis que ceux produits en Inde sont exonérés de droits de douane (toujours grâce à une exemption spéciale). Reste qu’il n’est pas question pour Apple de relocaliser la production d’iPhone aux États-Unis, alors que la manœuvre brutale de Trump sur les tarifs douaniers se fixe publiquement pour objectif de relocaliser la production sur le sol américain.