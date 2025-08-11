La fuite des talents se poursuit chez Apple, avec un nouveau départ vers Meta. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Yun Zhu, chercheur en intelligence artificielle, quitte l’équipe des modèles de fondation d’Apple pour rejoindre Meta et plus particulièrement les Superintelligence Labs, marquant ainsi le cinquième départ en un mois.

Une hémorragie de talents dans l’IA chez Apple

Le mois dernier, Apple a vu quatre ingénieurs quitter son unité Apple Foundation Models (AFM) pour rejoindre Meta. Parmi eux, Ruoming Pang, ancien responsable de l’équipe, accompagné de trois de ses collaborateurs : Mark Lee, Tom Gunter et Bowen Zhang. Un autre chercheur, Floris Weers, a également quitté Apple, bien qu’il n’ait pas rejoint Meta. Yun Zhu s’intègre désormais à l’équipe des modèles de fondation de Meta Superintelligence Labs, intensifiant la pression sur Apple.

Entre le moral en berne et les offres de rémunération élevées de Meta, d’autres départs sont probables à court terme.

L’équipe AFM, au cœur des avancées d’Apple en intelligence artificielle, traverse une période mouvementée. Les critiques sur le retard de l’entreprise dans la course à l’IA, combinées à des incertitudes stratégiques, fragilisent la cohésion interne. Meta, avec ses offres alléchantes (comme les 200 millions de dollars proposés à Ruoming Pang) attire les talents clés, mettant Apple en difficulté pour retenir ses experts.