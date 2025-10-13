Si l’on en croit les bonnes sources de Bloomberg, Apple serait à la recherche d’un remplaçant pour John Giannandrea, responsable de l’intelligence artificielle chez la firme de Cupertino. Ce changement potentiel de poste intervient alors même que Giannandrea semble avoir vu plusieurs de ses attributions redistribuées au sein de l’entreprise.

Des indices accumulés depuis plusieurs mois

Depuis le début de l’année, des observateurs et des fuites internes pointent les nombreuses difficultés rencontrées par Apple dans le déploiement de ses fonctions d’IA — notamment pour la nouvelle génération de Siri — sans parler d’une énorme fuite de talents dans les équipes du géant américain. Ces signaux auraient fini par fragiliser la position de Giannandrea, qui selon certains articles était déjà “incertain” dans ses fonctions depuis déjà plusieurs mois. Apple aurait envisagé d’avoir recours à de nouveaux talents externes pour prendre la relève, ce qui inclurait notamment un dirigeant IA chez Meta… qui n’aurait pas donné suite.

Pour rappel, Giannandrea était arrivé chez Apple en 2018 après avoir dirigé de gros projets d’IA chez Google. Sa mission était alors d’insuffler une nouvelle dynamique dans l’équipe Siri et de renforcer les fondations d’Apple Intelligence. Si le SVP venait à être remplacé, ce serait alors certainement l’occasion pour Apple de redéfinir sa feuille de route pour l’intelligence artificielle et d’aligner son calendrier avec les ambitions de la concurrence. Un gros chantier donc au vu du retard accumulé. Dans ce contexte, c’est peu dire que l’identité du possible successeur de Giannandrea, ainsi que les responsabilités remaniées qui lui seront affectées, seront observées de très près.