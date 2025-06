John Giannandrea, responsable de l’IA chez Apple, a brillé par son absence lors de la WWDC25, ce qui laisse entrevoir un possible changement dans son rôle au sein de l’entreprise. Si l’on en croit Mark Gurman de Bloomberg, Giannandrea aurait été progressivement écarté de la direction d’Apple et pourrait bientôt quitter l’entreprise. Ancien cadre de Google où il dirigeait les divisions de recherche et d’IA, Giannandrea était pourtant considéré comme une recrue majeure. Ce dernier aurait cependant eu du mal à s’intégrer à la culture interne d’Apple et à s’aligner sur la vision de la direction en matière d’intelligence artificielle. Les retards de son équipe sur plusieurs fonctionnalités clés auraient contribué à sa perte d’influence, au point de vois ses fonctions rétrogradées au sein de l’entreprise.

Lors de la WWDC24, Giannandrea était encore une figure publique d’Apple, accordant des interviews et incarnant les efforts de la firme de Cupertino en matière d’IA. Mais à la WWDC25, son absence a coïncidé avec une posture beaucoup plus prudente de l’entreprise sur le sujet : Craig Federighi, directeur logiciel, s’est contenté de mentionner brièvement que « Apple Intelligence nécessite encore des ajustements ». La conférence s’est plutôt concentrée sur les nouveautés visuelles et les mises à jour système, comme le design Liquid Glass d’iOS 26. D’après Gurman, Apple aurait perdu confiance en Giannandrea, qui pourrait bien devenir en quelque sorte le bouc émissaire des lenteurs d’Apple dans la course à l’intelligence artificielle.