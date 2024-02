Ce jeudi 8 février 2024, Apple, ainsi que d’autres entreprises technologiques de premier plan comme OpenAI, Microsoft, Meta, Google et Amazon, ont rejoint un nouveau consortium visant à promouvoir les améliorations des IA génératives en terme de sécurité et d’éthique. Ainsi que la révélé la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, l’AI Safety Institute Consortium (AISIC) est composé de 200 entreprises-membres qui aligneront leurs décisions en terme d’IA sur les recommandations de l’Institut national des normes et de la technologie, l’objectif étant de mettre en oeuvre les mesures clés du décret sur l’IA récemment signé par le président américain Joe Biden. « Le gouvernement américain a un rôle important à jouer dans l’établissement des normes et le développement des outils dont nous avons besoin pour atténuer les risques et exploiter l’immense potentiel de l’intelligence artificielle », a déclaré Raimondo dans un communiqué.

Le consortium vise à rassembler un groupe diversifié composé notamment d’entreprises technologiques, d’organisations de la société civile, d’experts universitaires et de représentants gouvernementaux, l’objectif de cette collaboration multi-sectorielle et multidisciplinaire étant de définir des normes de sécurité pour la réglementation de l’IA. Cette initiative reflète à la fois l’enthousiasme croissant pour le potentiel des IA génératives ainsi que les préoccupations grandissantes concernant notamment les questions éthiques, les suppressions massives d’emplois liées à l’IA, l’authenticité des informations et d’autres défis en matière de confidentialité et de réglementation.

Pour rappel, Apple investit massivement dans la recherche sur l’IA et a prévu pour 2024 un budget de plus de 4 milliards de dollars destiné aux serveurs d’IA. La firme de Cupertino développe aussi un modèle d’IA génératif nommé « Ajax », également connu en interne sous le nom d’ « Apple GPT ». Ce dernier possède 200 milliards de paramètres. Ce modèle vise à rivaliser avec les technologies existantes telles que GPT-3 et GPT-4 d’OpenAI, en se concentrant sur l’amélioration de la compréhension du langage et des capacités de génération.