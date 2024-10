Les chiffres paraissent assez optimistes (surtout concernant Apple), mais pourquoi pas… Selon un rapport récent de Counterpoint Research, Samsung et Apple devraient dominer dans un avenir proche plus de 75 % du marché mondial des smartphones génératifs IA (GenAI), en grande partie grâce à leur forte présence sur les marchés développés et à leur leadership dans le segment des smartphones haut de gamme. Ces marques capitalisent sur leur positionnement premium pour attirer les utilisateurs situés dans des régions du monde où le revenu moyen élevé et l’intérêt pour les nouvelles technologies alimentent la demande pour des smartphones avancés. L’IA/GenAI est actuellement la fonction phare de cette catégorie d’appareils premium, mais on s’attend à ce que l’IA débarque aussi dans les appareils de milieu de gamme au cours des prochaines années.

Le marché des smartphones GenAI connaît une croissance extrêmement rapide et devrait représenter 19 % de parts de marché (sur le secteur mobile) dès 2024 et jusqu’à 54 % d’ici 2028, dépassant ainsi les 730 millions d’unités (à l’année). La concurrence entre les fabricants de smartphones s’intensifie dans ce secteur, et l’accent est désormais mis sur les fonctions d’IA (c’est même la très grosse tendance du moment). Malgré son relatif retard en matière d’IA mobile, Apple serait donc plutôt très bien placé pour récupérer le gros des profits du secteur… une fois de plus dira t-on.