Samsung a décidé de se moquer de la publicité Crush d’Apple pour l’iPad Pro, en publiant la sienne qui a pour nom UnCrush. Cela fait suite à une polémique.

Samsung vient tacler Apple à sa façon

Dans la publicité d’Apple, un métronome, des pots de peinture, un piano, un juke-box, un mannequin, une sculpture, des appareils photo, des livres et de nombreux autres objets sont lentement écrasés par une immense presse hydraulique. Puis celle-ci se relève pour dévoiler, à leur place, un iPad Pro avec la puce M4. Le tout au son de la chanson All I Ever Need is You par Sonny & Cher.

Il se trouve que beaucoup de personnes ont critiqué la vidéo d’Apple, estimant qu’Apple balaye l’expérience humaine au profit de la technologie. L’affaire a pris une telle ampleur que le fabricant a présenté publiquement ses excuses. « Nous avons raté le coche avec cette vidéo et nous en sommes désolés », a-t-il récemment déclaré.

Samsung a décidé de surfer sur le mauvais buzz pour proposer sa propre publicité. On y voit une femme enjamber des débris et de la peinture renversée rappelant la fin de l’incident de la grande presse hydraulique d’Apple et s’asseoir pour fredonner et jouer des notes sur une guitare aidée en quelque sorte par les notes affichées sur sa Galaxy Tab S9 et la puissance de l’intelligence artificielle Galaxy AI.

« La créativité ne peut être écrasée », indique Samsung à la fin de sa publicité. Le constructeur ajoute dans son message qui accompagne la vidéo que « nous n’écraserons jamais la créativité ».

Ce n’est pas la première fois que Samsung se moque d’Apple à sa façon. Et on peut se douter que cela ne va pas s’arrêter.