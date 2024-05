Apple présente aujourd’hui ses excuses concernant « Crush », sa publicité pour l’iPad Pro M4 qui a fait l’objet de nombreuses critiques depuis sa diffusion. La société est accusée de détruire la créativité humaine pour mettre en avant sa tablette.

Dans la publicité, un métronome, des pots de peinture, un piano, un juke-box, un mannequin, une sculpture, des appareils photo, des livres et de nombreux autres objets sont lentement écrasés par une immense presse hydraulique. Puis celle-ci se relève pour dévoiler, à leur place, un iPad Pro avec la puce M4. Le tout au son de la chanson All I Ever Need is You par Sonny & Cher.

Différentes critiques ont vu le jour, dont celle de l’acteur britannique Hugh Grant qui indique : « La destruction de l’expérience humaine. Avec l’aimable autorisation de Silicon Valley ». De son côté, Ed Solomon, le scénariste de Men in Black, a indiqué : « Qui a besoin de la vie humaine et de tout ce qui la rend digne d’être vécue ? Plongez dans ce simulacre numérique et donnez-nous votre âme. Cordialement, Apple ».

Les excuses d’Apple pour sa publicité « Crush »

Au vu de la situation qui commence à prendre de l’ampleur sur les réseaux sociaux, Tor Myhren, vice-président de la communication marketing d’Apple, a déclaré à AdAge :

Chez Apple, la créativité fait partie de notre ADN et il est extrêmement important pour nous de concevoir des produits qui permettent aux créatifs du monde entier de s’épanouir. Notre objectif est de toujours célébrer les innombrables façons dont les utilisateurs s’expriment et donnent vie à leurs idées grâce à l’iPad. Nous avons raté le coche avec cette vidéo et nous en sommes désolés.

Au-delà de l’excuse, Apple annonce retirer sa campagne publicitaire à la télévision. En revanche, la vidéo est toujours disponible sur sa chaîne YouTube, tout comme sur le compte X (ex-Twitter) de Tim Cook.