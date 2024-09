Samsung se moque de nouveau d’Apple (ce ne sera que la millionième fois), cette fois pour le prétendu manque d’innovation de la pomme en matière de design iPhone, avec une nouvelle publicité qui fait clairement référence à la célèbre campagne « Think Different » de la fin des années 90. Le spot met en avant le téléphone pliable Galaxy Z Flip6 de Samsung au milieu d’une parade de téléphones évidemment tous identiques et monotones, en soulignant le mot « different » dans un style qui rappelle très fortement les anciennes publicités d’Apple. La police de caractère est la même que celle de la campagne Think Different, et le point juste après le mot est là encore un rappel de la célèbre campagne. Samsung veut donc signifier que le design des iPhone n’a pas beaucoup changé depuis des années, et qu’évidemment le Galaxy Z Flip 6 est un souffle d’air frais réellement « différent » en terme de design. Bon.

Il sera ici facile de rétorquer que le design des Galaxy Sx de Samsung n’a pas bougé d’un iota lui non plus, et que les premiers concepts de mobiles pliables à la façon du Z Flip 6 remontent à 2019, mais peu importe au final : Samsung semble être décidément très fier de sa capacité à consolider une communauté de clients autour de la détestation d’une marque concurrente. On a sans doute les campagnes marketing que l’on mérite.