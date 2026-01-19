Le lancement officiel des monoplaces Red Bull pour la saison 2026 n’a pas seulement marqué l’entrée dans l’ère Red Bull Ford Powertrains. Cette cérémonie a aussi mis en lumière la place croissante d’Apple dans l’univers de la Formule 1, avec une intégration visible de plusieurs produits « pommés » au cœur même de l’événement.

iPhone et Vision Pro au cœur de la présentation

Diffusée en direct sur les plateformes de l’écurie, la cérémonie a intégré des séquences filmées à l’iPhone directement dans le programme, avec la mention « Shot on iPhone » affichée à l’écran. Une première dans un lancement d’équipe de F1, où la communication de marque s’est totalement fondue dans la narration officielle de l’événement.

Autre surprise notable : l’Apple Vision Pro a été utilisé sur scène par plusieurs intervenants pour présenter les technologies liées aux futurs moteurs des monoplaces. Le casque ne servait pas à une simple démonstration immersive, mais aussi à visualiser des données techniques et des concepts d’ingénierie dans un contexte professionnel.

Apple s’installe durablement dans l’écosystème F1

Ce marketing de « placement produit » reflète la volonté d’Apple de positionner ses appareils comme des outils de création, de visualisation et de production, bien au-delà du seul divertissement. N’oublions pas que Red Bull est aussi une belle vitrine promotionnelle vis à vis des gen X,Y,Z. Il en faudra certainement plus pour pousser à l’achat du très coûteux Apple Vision Pro (même si on peut s’attendre à une vidéo immersive sur la F1), mais Apple parvient ici à ancrer ses produits dans des évènements populaires, sans compter que cette évolution pourrait annoncer de nouvelles synergies entre technologies immersives et le sport automobile de haut niveau.