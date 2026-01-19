Formule 1 : Red Bull met en scène l’écosystème Apple lors du lancement de la saison 2026
Le lancement officiel des monoplaces Red Bull pour la saison 2026 n’a pas seulement marqué l’entrée dans l’ère Red Bull Ford Powertrains. Cette cérémonie a aussi mis en lumière la place croissante d’Apple dans l’univers de la Formule 1, avec une intégration visible de plusieurs produits « pommés » au cœur même de l’événement.
iPhone et Vision Pro au cœur de la présentation
Diffusée en direct sur les plateformes de l’écurie, la cérémonie a intégré des séquences filmées à l’iPhone directement dans le programme, avec la mention « Shot on iPhone » affichée à l’écran. Une première dans un lancement d’équipe de F1, où la communication de marque s’est totalement fondue dans la narration officielle de l’événement.
Autre surprise notable : l’Apple Vision Pro a été utilisé sur scène par plusieurs intervenants pour présenter les technologies liées aux futurs moteurs des monoplaces. Le casque ne servait pas à une simple démonstration immersive, mais aussi à visualiser des données techniques et des concepts d’ingénierie dans un contexte professionnel.
Apple s’installe durablement dans l’écosystème F1
Ce marketing de « placement produit » reflète la volonté d’Apple de positionner ses appareils comme des outils de création, de visualisation et de production, bien au-delà du seul divertissement. N’oublions pas que Red Bull est aussi une belle vitrine promotionnelle vis à vis des gen X,Y,Z. Il en faudra certainement plus pour pousser à l’achat du très coûteux Apple Vision Pro (même si on peut s’attendre à une vidéo immersive sur la F1), mais Apple parvient ici à ancrer ses produits dans des évènements populaires, sans compter que cette évolution pourrait annoncer de nouvelles synergies entre technologies immersives et le sport automobile de haut niveau.