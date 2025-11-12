Apple annonce un changement concernant la période de retour des produits achetés sur l’Apple Store, avec un délai supplémentaire pour atteindre le 8 janvier 2026. Cela concerne toute commande passée entre le 12 novembre et le 25 décembre 2025.

Un retour des produits Apple jusqu’au 8 janvier 2026

Voici ce qu’indique Apple sur son site :

Vous avez jusqu’au 8 janvier 2026 inclus pour retourner les articles éligibles achetés sur l’Apple Store en ligne et reçus entre le 12 novembre 2025 et le 25 décembre 2025. Veuillez noter que ces produits restent soumis à toutes les autres conditions de vente et de remboursement en vigueur sur l’Apple Store en ligne. Tous les achats effectués après le 25 décembre 2025 sont soumis à la politique de retour standard.

Pourquoi un tel délai qui est positif pour les clients ? Tout est lié à Noël. Apple sait très bien que plusieurs personnes vont acheter dès maintenant les cadeaux afin de les offrir le 25 décembre, que ce soit pour des raisons financières ou pour s’assurer d’avoir un exemplaire en stock. Mais il se pourrait que quelque chose ne convienne pas au moment d’offrir le cadeau à Noël, d’où le délai de retour jusqu’au 8 janvier 2026.

II est bon de noter qu’il est possible de renvoyer un produit déballé et utilisé. Il devra par contre être renvoyé au complet (produit, boîte, accessoires et tout le reste) dans un état irréprochable.