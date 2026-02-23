Apple a proposé aujourd’hui la bêta 2 d’iOS 26.4 au téléchargement. Elle comprend moins de nouveautés que la première bêta de la semaine dernière, mais on retrouve malgré tout quelques changements. C’est l’occasion de les découvrir.

Les nouveautés de la bêta 2 d’iOS 26.4

– Apple a entamé la phase de test du chiffrement de bout en bout pour les messages RCS entre iPhone et smartphones Android. La bêta 1 se focalisait seulement sur le chiffrement du RCS entre iPhone. Voici ce qu’indique aujourd’hui Apple :

Dans cette version bêta, le chiffrement de bout en bout du RCS sera disponible à des fins de test entre les appareils Apple et Android. Cette fonctionnalité n’est pas incluse dans cette version et sera disponible pour les clients dans les futures versions d’iOS, iPadOS, macOS et watchOS 26. Le chiffrement de bout en bout est en version bêta et n’est pas disponible pour tous les appareils ou opérateurs. Les conversations marquées comme chiffrées sont chiffrées de bout en bout, de sorte que les messages ne peuvent pas être lus lorsqu’ils sont envoyés entre les appareils.

– Une nouvelle option apparaît au niveau de la section Accessibilité, permettant de réduire les effets de surbrillance. Cela concerne la partie dédiée à l’affichage et au texte.

New in iOS 26.4 beta 2: « Reduce Highlighting Effects » toggle under the « Display & Text Size » accessibility setting. pic.twitter.com/nPSTJIseDs — Aaron (@aaronp613) February 23, 2026

– Au niveau de l’application Jeux, iOS 26.4 bêta 2 regroupe le bouton de recherche avec le reste de la barre de navigation, au lieu de le séparer. L’App Store a connu la même chose avec la bêta 1.

iOS 26.4 Beta 2 also moves the Search button into the Games app’s tab bar, following the same change made to the App Store in Beta 1. pic.twitter.com/iKOYVUXpRC — Beta Profiles (@BetaProfiles) February 23, 2026

– Pour le centre de contrôle, plusieurs menus apparaissent maintenant avec le fond sombre quand iOS a le mode sombre activé.

iOS 26.4 Beta 2 finally gives the menus in Control Center a dark appearance. pic.twitter.com/zBsCmiK7vR — Beta Profiles (@BetaProfiles) February 23, 2026

– Un léger ajustement visuel a eu lieu au niveau de la section du compte Apple.

iOS 26.4 beta 2 slightly changes the Account Hub on the App Store Beta 2 vs Beta 1: pic.twitter.com/jy3ioAHRln — Aaron (@aaronp613) February 23, 2026

– Apple a modifié le fonctionnement des bêtas avec iOS 26.4. Si vous avez basculé sur le canal des bêtas mais que vous n’en installez aucune pendant quatre mois, iOS vous basculera automatiquement vers la version publique.