Après une semaine de fuites un peu contradictoires sur un éventuel report, de nouvelles informations viennent clarifier l’avenir de l’iPhone Air 2. Loin d’être retardé, le futur modèle s’inscrirait dans une toute nouvelle stratégie de calendrier pour Apple avec pour priorité une avancée technologique : sa puce gravée en 2 nanomètres.

Un « faux » retard qui cache un nouveau calendrier de lancement

The Information, généralement très bien renseigné, a d’abord évoqué un report de l’iPhone Air 2, parlant d’une sortie repoussée à 2027, essentiellement parce que les ventes du modèles actuels sont mauvaises. Mais selon Mark Gurman de Bloomberg, un lancement en 2026 n’a jamais été à l’ordre du jour chez Apple. Le téléphone n’est donc pas retardé mais simplement prévu sur un cycle différent.

Apple a l’intention d’adopter un nouveau rythme de sortie. Les modèles très haut de gamme (iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone pliable) seront dévoilés à l’automne 2026. Puis au premier semestre de 2027, la marque lancerait l’iPhone 18 standard, l’iPhone 18e et potentiellement l’iPhone Air 2. Le nom « iPhone Air » et non « iPhone 17 Air » suggère que ce modèle n’a jamais été conçu pour un renouvellement annuel.

La puce A20 au cœur du projet, mais pas de second capteur photo ?

La nouveauté principale de l’iPhone Air 2 ne serait pas un changement de design majeur. La priorité serait l’intégration d’un processeur de nouvelle génération gravé en 2 nanomètres, la puce A20. Cette avancée promet des améliorations notables des performances et surtout de l’autonomie.

Quant à la rumeur d’un second capteur photo, Mark Gurman la juge peu probable. Redessiner le bloc photo (qu’Apple appelle « plateau ») pour ajouter un capteur ultra grand-angle représenterait un effort conséquent pour un modèle dont les ventes sont modestes. Ce changement n’aurait de sens que si le design du futur iPhone pliable était ensuite décliné sur les modèles standards. En attendant, l’iPhone Air sert surtout de prototype pour ce téléphone pliable, partageant avec lui des techniques de miniaturisation et des composants.