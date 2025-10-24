Bien qu’Apple et SpaceX n’aient aucun partenariat, plusieurs signaux indiquent qu’un rapprochement entre l’iPhone et Starlink devient envisageable. Deux évolutions à venir, évoquées par The Information, montrent du changement du côté de la connectivité satellite des futurs iPhone, notamment les iPhone 18 de 2026.

Vers un accord d’Apple pour utiliser Starlink sur iPhone ?

SpaceX intègrerait désormais le même spectre radio que Globalstar dans ses nouveaux satellites Starlink. Cette compatibilité technique représente un changement significatif car Apple dépend actuellement de Globalstar pour proposer la fonction de SOS d’urgence par satellite sur les iPhone 14 et modèles ultérieurs, ainsi que sur Apple Watch Ultra 3. Cette fonctionnalité permet de contacter les secours et partager sa localisation hors couverture cellulaire traditionnelle.

De plus, James Monroe, président de Globalstar, a exprimé son souhait de céder l’entreprise pour 10 milliards de dollars. Cette démarche suggère qu’Apple et Globalstar cherchent davantage d’indépendance mutuelle. Rappelons qu’Apple avait précédemment refusé un accord avec SpaceX pour faire de Starlink son fournisseur satellite.

Apple prévoit d’intégrer dès l’année prochaine le support des réseaux 5G non-terrestres dans ses iPhone. Cette technologie permet la connexion aux satellites en orbite. Par ailleurs, SpaceX a récemment acquis pour 17 milliards de dollars de spectre auprès d’EchoStar, spécifiquement dédié à la connectivité directe vers les téléphones.