Depuis l’iPhone 14, Apple a renforcé ses fonctionnalités de communication par satellite, d’abord limitées aux appels d’urgence, puis élargies à l’assistance routière et aux échanges de messages avec ses proches. Il y a maintenant la possibilité d’un changement de partenaire : Apple pourrait délaisser Globalstar au profit de Starlink, le réseau de SpaceX.

Un partenariat historique remis en question

Jusqu’à présent, Globalstar fournit l’intégralité de la connectivité satellite des iPhone compatibles. Apple avait lancé ce service sur iPhone en 2022, en promettant deux années de gratuité, un compromis toujours respecté. Selon les modèles, cette gratuité court aujourd’hui jusqu’à septembre 2026 ou 2028 et pourrait encore être prolongée.

Mais les limites techniques du réseau Globalstar commencent à se faire sentir. Apple souhaite augmenter la capacité et la couverture de son service, alors que la demande s’accroît dans les zones sans réseau. De son côté, Elon Musk a tenté à plusieurs reprises de convaincre Apple de migrer vers Starlink, sans succès jusqu’ici. Le contexte, toutefois, semble évoluer.

Starlink est en pleine expansion avec des atouts

Deux initiatives récentes de SpaceX changent la donne. D’abord, l’entreprise a conclu un accord de 17 milliards de dollars pour racheter le spectre de la société EchoStar, sous réserve de validation réglementaire. Cet achat donnera à SpaceX le contrôle de 50 MHz dans les bandes de fréquences 1,9 et 2 GHz, autorisant la fourniture de services téléphonique, de messagerie et d’accès Internet spatial à l’échelle mondiale.

Ensuite, SpaceX ambitionne de multiplier par plus de 20 sa flotte Starlink, en passant d’environ 650 satellites à 15 000. Ces nouveaux satellites, davantage spécialisés dans la connectivité « Direct to Cell » (D2C), pourraient offrir une couverture bien plus dense et une meilleure intégration avec les smartphones. C’est déjà ce modèle qu’exploite l’opérateur américain T‑Mobile pour son service T‑Satellite, en constante expansion.

Une pression croissante sur Apple

Pour certains analystes, la montée en puissance de SpaceX redistribue les cartes. Philip Burnett, expert en télécommunications, estime auprès d’Ars Technica que Starlink pourrait « fortement encourager Apple à conclure un accord », Globalstar étant « limité par un nombre restreint de satellites et de spectre ». Avec le rachat du spectre d’EchoStar, SpaceX disposerait d’un avantage décisif pour convaincre le fabricant d’iPhone.

Apple n’a encore rien officialisé, mais si la société choisit effectivement Starlink, l’iPhone pourrait alors devenir une importante expérience mobile grand public à bénéficier d’une couverture satellite quasi mondiale.