T-Mobile a officiellement lancé son service satellite « T-Satellite », auparavant en phase de test, qui permet désormais aux utilisateurs (bien sûr abonnés à T-Mobile) d’envoyer des messages texte via les satellites Starlink, et ce même sans couverture cellulaire ou Wi-Fi. Le CEO Mike Sievert a annoncé que plus de 650 satellites Starlink assurent la connexion satellitaire, et plus de 600 modèles de smartphones sont compatibles, dont les iPhone 14 ou modèles ultérieurs (sous iOS 18.3 au minimum). Les utilisateurs verront une icône « SAT » dans la barre de statut de leur iPhone lorsqu’ils sont connectés à un satellite Starlink.

A noter toutefois que cette offre ne prend en charge que les seuls messages SMS et iMessage – aucune donnée mobile ni appel vocal ne sont disponibles -, contrairement à la solution satellite d’Apple (basée sur Globalstar) qui permet aussi la localisation, les appels d’urgence et d’autres fonctionnalités gratuites. Le service T-Satellite est proposé sans surcoût pour les abonnés aux forfaits Beyond 5G et Go5G de T-Mobile. Pour les autres clients — y compris ceux de Verizon et AT&T — l’accès est facturé 10 dollars par mois, un tarif promotionnel destiné qui passera par la suite à 15 dollars. T-Satellite est uniquement disponible aux États-Unis.