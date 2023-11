Les iPhone 14 et 15 ont le droit à une fonctionnalité qui a pour a nom « Assistance routière par satellite ». Elle permet d’envoyer un SMS pour demander une assistance routière lorsque vous vous trouvez dans une zone sans couverture réseau (mobile ou Wi-Fi). Aujourd’hui, une vidéo montre le système.

Une démo de l’assistance routière par satellite avec l’iPhone

Le YouTubeur Brian Tong montre comment utiliser l’assistance routière par satellite avec son iPhone. Il faut d’abord ouvrir l’application Messages, créer une nouvelle conversation et entrer le mot Roadside (du moins en anglais). Un contact nommé Assistance routière va apparaître. Il faut le sélectionner puis suivre les instructions à l’écran.

Quelques questions sont posées, comme pour savoir si la voiture est fermée et que vous êtes à l’extérieur, si vous n’avez plus d’essence ou de batterie, si vous avez les pneus crevés, etc. Il faut ensuite choisir le service qui va venir vous dépanner. En l’occurrence, la fonctionnalité est pour l’instant disponible aux États-Unis avec AAA.

Si besoin, vous pouvez envoyer un message par satellite. C’est ce que fait Brian Tong dans sa vidéo. C’est pour entrer en contact avec AAA.

Vient enfin l’ultime étape où le dépanneur vous rejoint, sachant que l’iPhone a communiqué votre localisation. Il ne reste plus qu’à faire corriger ce qui ne va pas avec la voiture et c’est terminé.

L’usage des satellites avec les iPhone est offert pendant deux ans, à partir du moment où vous avez activé votre appareil.