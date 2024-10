Après les États-Unis, place à l’Europe et plus exactement au Royaume-Uni pour le lancement de la fonction d’assistance routière par satellite sur iPhone. Apple avait déjà annoncé le support britannqiue lors de la keynote de l’iPhone 16 en septembre et c’est maintenant disponible.

Avec l’iPhone 14 et les modèles ultérieurs, vous pouvez envoyer un message pour demander une assistance routière lorsque vous vous trouvez dans une zone sans couverture réseau (mobile ou Wi-Fi).

Lorsque vous vous trouvez dans une zone sans couverture réseau, si vous avez besoin d’aide pour des problèmes liés à votre véhicule, par exemple si celui-ci est verrouillé, en cas de crevaison ou si vous êtes en panne d’essence ou de batterie, vous pouvez contacter un prestataire de services de dépannage par satellite pour demander une assistance routière.

Pour vous connecter à un satellite avec votre iPhone, vous devez être à l’extérieur, avec une vue dégagée sur le ciel et sur l’horizon. Lorsque vous utilisez une connexion satellite, l’envoi et la réception des messages fonctionnent différemment par rapport à l’utilisation d’une connexion mobile.

Aux États-Unis, le service fonctionne avec AAA. Au Royaume-Uni, Apple a un partenariat avec Green Flag. L’assistance routière par satellite est proposée gratuitement pendant deux ans à compter de l’activation d’un iPhone 14 ou modèle ultérieur.

Il n’y a pas encore d’informations pour une disponibilité en France ou dans les autres pays.