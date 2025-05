Apple annonce aujourd’hui la disponibilité des fonctionnalités Messages par satellite et Localiser par satellite au Mexique. Ces services permettent aux utilisateurs d’iPhone dans ce pays de communiquer et de partager leur position via les satellites de Globalstar, même en l’absence de connexion cellulaire ou Wi-Fi.

Communiquer et se localiser via les satellites

Pour profiter de ces fonctionnalités au Mexique, il faut posséder un iPhone 14 ou un modèle plus récent avec des capacités satellitaires, ainsi que la mise à jour iOS 18.4 ou une version ultérieure. Les destinataires des iMessages envoyés par satellite doivent disposer d’iOS 18 ou d’une version plus récente, tandis que les SMS nécessitent iOS 17.6 ou une version ultérieure, ou un appareil non-Apple.

Grâce à la fonction Messages par satellite, les utilisateurs peuvent envoyer des iMessages et des SMS en s’appuyant sur une connexion satellitaire. De plus, l’application Localiser permet de mettre à jour sa position géographique via satellite. Ces fonctionnalités viennent compléter le service SOS d’urgence par satellite, déjà disponible au Mexique. Pour établir une connexion, les utilisateurs doivent pointer leur iPhone vers le ciel, idéalement dans un espace dégagé. Les emojis et les réponses Tapback sont pris en charge, mais l’envoi d’images, de vidéos, de messages audio, d’autocollants ou de messages de groupe n’est pas possible.

Une disponibilité qui reste gratuite

L’option Messages par satellite s’active automatiquement lorsque les connexions Wi-Fi et cellulaire sont indisponibles. Apple guide alors les utilisateurs pour établir la connexion par satellite via des instructions claires à l’écran. Actuellement, ces fonctionnalités sont disponibles aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et restent entièrement gratuites pour tous les possesseurs d’un iPhone compatible.

Cette expansion renforce l’engagement d’Apple à offrir des solutions de communication fiables, même dans les zones les plus isolées. Toutefois, la disponibilité se veut assez limitée en l’état, étant donné que cela concerne uniquement trois pays. En France, nous avons le support pour les SOS d’urgence par satellite.