Lors de l’annonce des nouveaux iPhone 17/17 Pro/17 Pro Max et iPhone Air, Apple a révélé une bonne nouvelle pour les utilisateurs des iPhone 14 et 15 : une prolongation d’un an de l’accès gratuit à ses fonctionnalités satellite. Cette extension, révélé dans les communiqués de presse, offre un répit bienvenu aux propriétaires de ces modèles.

Une extension jusqu’en septembre 2026

Les utilisateurs ayant activé leur iPhone 14 ou 15 dans un pays prenant en charge les fonctionnalités satellite d’Apple avant le 9 septembre 2025 bénéficieront de cette prolongation. Ainsi, ces services resteront au moins gratuits jusqu’à la mi-septembre 2026. Initialement, l’accès gratuit pour les iPhone 15 devait expirer ce mois-ci, tandis que pour les iPhone 14, il avait été prolongé une première fois en septembre 2024. Cette seconde extension pour les iPhone 14 montre l’engagement d’Apple à maintenir ces fonctionnalités accessibles, bien que l’entreprise n’ait pas encore clarifié si elles deviendront payantes à l’avenir ni à quel prix.

Les fonctionnalités d’Apple incluent l’appel d’urgence par satellite, les messages par satellite, Localiser via satellite et l’assistance routière par satellite, avec une disponibilité variant selon les pays. Ces services permettent de rester connecté dans des zones sans Wi-Fi ni réseau cellulaire, une aubaine pour les situations d’urgence ou les régions isolées. Apple s’appuie sur son partenaire Globalstar pour assurer la connectivité satellite.

Bien qu’Apple n’ait pas confirmé de tarification future, l’extension répétée de la période gratuite soulève des spéculations. Compte tenu du potentiel vital de ces fonctionnalités, comme les appels d’urgence, Apple pourrait envisager de les maintenir gratuites à long terme. Cependant, seule l’évolution des politiques de l’entreprise le confirmera.