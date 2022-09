Les iPhone 14 prennent en charge une fonctionnalité d’appels d’urgence à l’aide d’une connexion aux satellites. Il est ainsi possible de contacter les secours dans les zones où il n’y a pas de réseau mobile. Le partenaire d’Apple est Globalstar et SpaceX pourrait éventuellement être le prochain avec Starlink.

Sur Twitter, Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, révèle que son entreprise a eu des discussions avec Apple pour la connexion avec les satellites de Starlink. « Nous avons eu des conversations prometteuses avec Apple au sujet de la connectivité de Starlink. L’équipe iPhone est évidemment très intelligente. Il est certain que la fermeture du lien entre l’espace et le téléphone fonctionnera mieux si le logiciel et le matériel du téléphone s’adaptent aux signaux spatiaux plutôt que si Starlink ne fait qu’émuler la tour cellulaire », a indiqué l’homme le plus riche au monde.

We’ve had some promising conversations with Apple about Starlink connectivity. iPhone team is obv super smart. For sure, closing link from space to phone will work best if phone software & hardware adapt to space-based signals vs Starlink purely emulating cell tower. — Elon Musk (@elonmusk) September 8, 2022

Récemment, SpaceX et Tesla ont annoncé un partenariat pour un nouveau service « satellite-cellulaire » qui permettra aux satellites Starlink de deuxième génération en orbite terrestre basse de s’associer au spectre 5G à bande moyenne de l’opérateur T-Mobile dans le but de fournir une couverture quasi complète dans la plupart des régions des États-Unis. L’avantage est que ce système fonctionne avec les smartphones existants.

Peut-on s’attendre à un partenariat entre Apple et SpaceX ? Ou les discussions entre Apple et SpaceX sont-elles terminées ? Seul l’avenir nous le dira. Au départ, la connexion aux satellites avec l’iPhone 14 sera disponible aux États-Unis et au Canada, et ce dès novembre.