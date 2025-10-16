Apple a annoncé cette semaine le MacBook Pro M5 et il se trouve que le fabricant n’inclut plus le chargeur dans la boîte en Europe. Il l’avait déjà fait pour les iPhone et iPad, ainsi que pour les AirPods 4 et AirPods Pro 3. Cela va même plus loin pour les AirPods parce que le câble USB-C n’est même plus inclus, là où il reste disponible avec les autres appareils.

La justification d’Apple pour le retrait du chargeur dans la boîte du MacBook Pro M5

Mais pourquoi ce retrait du chargeur dans la boîte avec le MacBook Pro M5 ? Apple a justifié ce choix auprès de Numerama en évoquant un lien avec l’Europe. Apple dit que ses nouveaux produits, dont le MacBook Pro M5, sont les premiers à se conformer au nouveau règlement européen qui entrera en vigueur le 28 avril 2026.

Le décret en question concerne l’USB-C et plus exactement le fait que les constructeurs comme Apple ont deux obligations à respecter d’ici le 28 avril 2026 :

Tous les ordinateurs doivent pouvoir se recharger en USB-C (c’est déjà le cas avec Apple qui permet la recharge MagSafe et la recharge avec les ports USB-C).

Les ordinateurs doivent être vendus avec ou sans chargeur, pour éviter le gaspillage électronique. Les clients doivent pouvoir choisir d’acheter juste l’ordinateur.

Apple suit donc la directive européenne et le MacBook Pro M5 n’inclut plus le chargeur dans la boîte. Cela concerne les pays de l’Union européenne, ainsi que le Royaume-Uni et la Suisse. C’est un moyen d’avoir un impact positif sur l’environnement aux yeux de l’UE.

Apple reste gagnant à l’arrivée

Malgré tout, Apple a réussi à trouver une parade pour être gagnant dans l’histoire. Officiellement, le texte européen n’oblige pas les constructeurs à faire payer pour le chargeur. Or, Apple facture 65 € pour l’adaptateur secteur de 70 W et 85 € pour le modèle de 96 W. Il est vrai que le MacBook Pro M5 a vu son prix baisser de 100 € par rapport au modèle M4, mais cette différence est surtout due à la différence euro/dollar plus qu’autre chose.

Cette théorie se confirme un peu plus étant donné que d’autres Mac, dont le MacBook Air M4, ont vu leurs prix baisser à la suite de l’annonce des MacBook Pro M5, Apple Vision Pro M5 et iPad Pro M5, alors qu’ils ont toujours le chargeur dans la boîte.

En soi, rien n’oblige à utiliser le chargeur officiel d’Apple à 70 ou 96 W pour recharger le MacBook Pro M5. Vous pouvez utiliser un chargeur tiers, étant donné que le Mac portable est compatible avec la norme USB-C Power Delivery (USB-C PD), comme l’impose l’Union européenne. Ce chargeur d’Anker de 65 W à 25 € est plus intéressant (et plus compact) que celui d’Apple pour le coup, tout en étant moins cher.