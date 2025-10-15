En plus d’annoncer les MacBook Pro, Vision Pro et iPad Pro M5, Apple en a profité pour discrètement baisser les prix de ses iPad, du MacBook Air M4 et du Mac Studio.

Baisse de prix pour les iPad

Pour l’iPad 11, les anciens prix étaient de 409 € (128 Go), 539 € (256 Go) et 789 € (512 Go). Maintenant, les prix en baisse sont respectivement de 389 €, 519 € et 769 €, ce qui fait une réduction de 20 € sur chaque modèle. Ce n’est pas la remise du siècle, c’est certain, mais c’est toujours cela de pris. La baisse de 20 € est également une réalité pour les modèles Wi-Fi + cellulaire. Si vous voulez des prix encore plus, il y a Amazon à partir de 370 €.

Pour l’iPad mini 7, les nouveaux prix sont 559 € (128 Go), 689 € (256 Go) et 939 € (512 Go), soit une baisse de 50 € pour chaque variante par rapport aux précédents tarifs.

C’est mieux du côté de l’iPad Air 7. Le modèle de 11 pouces débute maintenant à 719 €, soit 50 € de moins qu’auparavant. Mais avec le modèle 13 pouces, le prix passe de 969 € à 869 €, soit une baisse de 100 €. Cette différence est valable pour toutes les capacités de stockage. À noter qu’Amazon propose des tarifs plus intéressants (à partir 636 €).

Il y a ensuite le cas des tout nouveaux iPad Pro M5. Ils sont 100 € moins chers que les modèles M4, qu’importe la configuration.

Même scénario pour les MacBook Air M4 et Mac Studio

Vient ensuite le cas des Mac. Le MacBook Air M4 de 13 pouces débute maintenant à 1 099 € chez Apple, contre 1 199 € auparavant. La remise ici est de 100 €. Même son de cloche pour la variante de 15 pouces qui commence maintenant à 1 499 € contre 1 599 € auparavant, soit là encore 100 € de moins.

Il est possible d’avoir des tarifs plus intéressants chez les revendeurs, avec Amazon qui propose le MacBook Air M4 13 pouces à 1 027 € et le modèle de 15 pouces à 1 299 €.

Enfin, il y a le Mac Studio M4 Max qui commence maintenant à 2 299 € contre 2 499 € avant. La remise est ici de 200 €.