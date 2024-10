C’est la fin des 8 Go de RAM sur les Mac, Apple propose désormais 16 Go sur l’ensemble de la gamme. « Enfin ! » diront certains, étant donné que les 8 Go peuvent être rapidement limités, tout particulièrement pour ceux qui gardent leur Mac pendant plusieurs années.

Le Mac Studio dispose de 32 Go de RAM et on retrouve 64 Go pour le Mac Pro. Mais les autres Mac avaient tous 8 Go de RAM. Il était bien sûr possible d’augmenter la quantité de mémoire vive, mais il fallait accepter de payer un certain moment.

Cette semaine, Apple a annoncé les premiers Mac avec les puces M4. Cela a commencé lundi avec l’iMac M4. Hier, nous avons eu le nouveau Mac mini avec les puces M4 et M4 Pro. Et aujourd’hui, Apple a présenté les MacBook Pro avec les puces M4, M4 Pro et M4 Max. De plus, le MacBook Air a été « mis à jour » avec 16 Go de RAM. Les quatre modèles de Mac ont chacun 16 Go de RAM par défaut, aucun ne propose 8 Go. Autant dire que c’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs.

L’année dernière, Bob Borchers, vice-président d’Apple chargé du marketing des produits à l’échelle mondiale, avait affirmé que 8 Go de RAM dans un Mac valaient 16 Go dans un PC. Cette déclaration avait beaucoup fait réagir. Puis cette année, Evan Buyze, membre de l’équipe marketing du Mac, a indiqué que 8 Go de mémoire unifiée sont « appropriés » pour les tâches quotidiennes sur le Mac telles que la navigation sur le Web, l’édition légère de photos et de vidéos, le visionnage de films et séries en streaming, et plus encore.

Reste à savoir : quelle va être la nouvelle critique des utilisateurs pour les Mac ? Il se pourrait bien que cela concerne les 256 Go de stockage sur le modèle de base. En effet, rien n’a changé à ce niveau avec les Mac M4.