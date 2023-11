Les MacBook Pro avec les puces M3 sont maintenant disponibles à l’achat, mais le modèle de base est critiqué pour n’avoir que 8 Go de RAM. Beaucoup de personnes estiment que ce n’est pas acceptable pour une machine Pro, tout particulièrement en 2023. Mais Apple assure que c’est suffisant.

Lin YilYi a pu interviewer Bob Borchers, vice-président d’Apple chargé du marketing des produits à l’échelle mondiale, pour parler du nouveau MacBook Pro M3. Le dirigeant fait la justification suivante :

Comparer notre mémoire à celle d’autres systèmes n’est en fait pas équivalent, parce que nous utilisons la mémoire de manière si efficace que nous avons recours à la compression de la mémoire et que nous disposons d’une architecture de mémoire unifiée. En fait, 8 Go sur un MacBook Pro M3 est probablement équivalent à 16 Go sur d’autres systèmes. Il se trouve que nous sommes en mesure de l’utiliser de manière beaucoup plus efficace. Je dirais donc à mes clients de venir essayer ce qu’ils veulent faire sur leur système et ils constateront, je pense, des performances incroyables. Si vous regardez les données brutes et les capacités de ces systèmes, c’est vraiment phénoménal. Et c’est là que je pense que les gens doivent voir au-delà des spécifications, aller voir au-delà des capacités et écouter des personnes de confiance comme vous qui ont réellement utilisé les systèmes. Les gens doivent aller au-delà des caractéristiques et comprendre comment cette technologie est utilisée. C’est là le véritable test.

Le MacBook Pro M3 débute à 1 999€. Apple demande 230€ supplémentaires pour passer à 16 Go de RAM ou 460€ supplémentaires pour avoir 24 Go. Il faut bien choisir dès le départ, étant donné qu’il n’est pas possible d’augmenter la quantité plus tard.