Apple assure que 8 Go de RAM sur un MacBook Pro M3 permettent d’avoir la même expérience qu’un PC qui dispose de 16 Go de RAM. Mais un test aujourd’hui montre que le modèle de base (avec 8 Go de RAM) rencontre quelques difficultés.

Quelques difficultés pour le MacBook M3 avec 8 Go de RAM

Vadim Yuryev de la chaîne YouTube Max Tech a comparé un MacBook Pro M3 avec 8 Go de RAM et un autre modèle avec 16 Go. Sans surprise, le second modèle s’en sort mieux, avec tout de même quelques différences notables.

Les tests ont été effectués en tant que des opérations uniques, sans rien d’autre, mais aussi avec des onglets de navigateur, des vidéos YouTube, des feuilles de calcul, des e-mails et d’autres applications ouvertes en arrière-plan pour simuler des scénarios multitâches typiques du monde réel. Comme prévu, l’écart de performances entre les deux machines s’est creusé au fur et à mesure que le modèle avec 8 Go s’appuyait sur son système d’échange avec le SSD, tandis que la réactivité générale en prenait un coup. Il y a même eu des plantages sur le modèle de 8 Go lors d’un rendu Blender et d’une exportation de vidéo avec Final Cut Pro.

Pour l’accélération du ray tracing avec Blender, l’option est disponible sur le MacBook Pro avec 16 Go de RAM, mais se veut absente sur le modèle de 8 Go pour un travail de rendu identique. L’absence de mémoire semble empêcher les cœurs de la puce graphique (GPU) d’utiliser certaines fonctionnalités.

La tarification d’Apple est un problème

Le problème avec le MacBook Pro M3 de base avec 8 Go de RAM est sa gamme. On parle ici d’un modèle Pro avec une telle quantité de RAM en 2023. Apple proposait aussi 8 Go de RAM en 2012. Certes, il est question de mémoire unifiée depuis les puces Apple Silicon, mais ce n’est pas pour autant qu’il est acceptable d’avoir cette quantité de RAM sur une machine qui débute à 1 999 euros. D’ailleurs, plusieurs concurrents à des prix comparables ou inférieurs proposent 16 Go de RAM sur leurs PC.

Aussi, la tarification d’Apple pour avoir plus de RAM est plus que notable. Le groupe demande 230€ supplémentaires pour passer sur 16 Go de RAM et 460€ supplémentaires pour passer sur 24 Go. Sans surprise, une telle tarification dérange beaucoup de personnes.