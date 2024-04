Apple maintient qu’avoir 8 Go de RAM sur un Mac, comme un MacBook, suffisent. Pour beaucoup de personnes, il n’est pas normal de proposer si peu, tout particulièrement en 2024 avec les prix pratiqués.

8 Go de RAM sur Mac, ça suffit selon Apple

En novembre, Bob Borchers, vice-président d’Apple chargé du marketing des produits à l’échelle mondiale, avait déjà affirmé que les 8 Go de RAM sur les Mac Apple Silicon étaient équivalents aux 16 Go de RAM sur les PC Windows. Cette déclaration avait beaucoup fait parler.

Aujourd’hui, Kate Bergeron, vice-présidente de l’ingénierie matérielle d’Apple, et Evan Buyze, membre de l’équipe marketing du Mac, ont de nouveau évoqué le sujet de la mémoire vive lors d’une interview avec IT Home. Un des problèmes évoqués est que le MacBook Air M3 milieu de gamme qui débute à 1 529€ embarque 8 Go de RAM. Même le MacBook Pro M3 milieu de gamme à 2 229€ à cette quantité de mémoire vive.

Evan Buyze répond que 8 Go de mémoire unifiée sont « appropriés » pour les tâches quotidiennes sur le Mac telles que la navigation sur le Web, l’édition légère de photos et de vidéos, le visionnage de films et séries en streaming, et plus encore.

Écrans externes et intelligence artificielle

Les responsables ont également discuté de l’affichage. Le nouveau MacBook Air prend en charge jusqu’à deux écrans externes, mais uniquement lorsque le Mac portable est fermé. IT Home a fait valoir aux responsables que lorsque le MacBook est fermé, la dissipation de la chaleur est différente et a demandé s’il pouvait y avoir une baisse des performances. Evan Buyze, sans surprise, a déclaré que cela ne devrait pas être un problème grâce à l’efficacité des puces Apple Silicon.

En outre, l’intelligence artificielle a été évoquée. Apple affirme que le MacBook Air est « le meilleur ordinateur portable grand public pour l’IA ». Evan Buyze se dit très enthousiaste quant à l’avenir de l’IA et à sa relation avec le Mac. De son côté, Kate Bergeron dit que l’intérêt d’Apple pour l’IA n’est pas nouveau, puisque l’entreprise développe son réseau neuronal et son matériel d’apprentissage automatique depuis des années. Elle évoque notamment le cas de la puce A11 qui équipe l’iPhone X et l’iPhone 8.

Pas plus tard qu’hier, il a été révélé qu’Apple proposera les puces M4 pour les Mac à la fin de 2024. Les puces M4 se focaliseront justement sur l’intelligence artificielle.