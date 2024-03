Apple a annoncé aujourd’hui ses MacBook Pro de 13 et 15 pouces équipés de la puce M3 et en profite pour parler de l’intelligence artificielle. C’est simple : la société affirme qu’il s’agit du « meilleur ordinateur portable grand public pour l’IA ».

Voici ce qu’indique Apple dans son communiqué de presse :

L’intégration de la puce Apple fait de chaque Mac l’outil idéal pour l’intelligence artificielle. La puce M3 intègre un Neural Engine 16 cœurs plus rapide et plus efficace, mais aussi des accélérateurs dans le CPU et le GPU qui optimisent l’apprentissage automatique sur l’appareil, ce qui fait du MacBook Air le meilleur ordinateur portable grand public pour l’IA. macOS s’appuie sur ces incroyables performances en matière d’IA pour proposer des fonctionnalités intelligentes qui boostent la productivité et la créativité, en permettant aux utilisateurs d’exploiter pleinement l’appareil photo, la dictée en temps réel, la traduction, la prédiction textuelle, la compréhension visuelle ou encore les fonctionnalités d’accessibilité.

Grâce au vaste écosystème d’applications intégrant des fonctionnalités d’IA avancées, il est possible de faire énormément de choses, comme repérer des erreurs à l’aide d’Assistant maths avec IA dans Goodnotes 6, améliorer automatiquement des photos dans Pixelmator Pro ou supprimer le bruit de fond d’une vidéo dans CapCut. L’architecture de mémoire unifiée de la puce Apple confère au MacBook Air la possibilité d’exécuter en local des modèles d’IA optimisés, notamment les grands modèles de langage et les modèles de diffusion pour la génération d’images. Outre ses performances embarquées, le MacBook Air est compatible avec les solutions cloud afin de permettre aux utilisateurs d’exécuter de puissantes applications de création et de productivité exploitant l’IA, comme Microsoft Copilot pour Microsoft 365, Canva et Adobe Firefly.