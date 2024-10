Apple annonce aujourd’hui que le MacBook Air évolue et inclut désormais 16 Go de RAM par défaut. L’ordinateur portable avait auparavant 8 Go de mémoire vive sur le modèle de base.

La très bonne nouvelle est que le passage à 16 Go de RAM sur le MacBook Air se fait sans hausse de prix. Voici ce qu’indique Apple :

Le MacBook Air est l’ordinateur portable le plus populaire au monde, et avec Apple Intelligence, il est encore meilleur. Les modèles avec puces M2 et M3 intègrent dorénavant 16 Go de mémoire par défaut, soit deux fois plus qu’auparavant, mais ils conservent leur prix de départ de seulement 1 199 € — un prix imbattable pour l’ordinateur portable le plus vendu au monde.

Apple précise bien que l’amélioration concerne aussi bien le MacBook de 13 pouces avec la puce M2 que les modèles de 13 et 15 pouces avec la puce M3.

Il n’y a pas d’autres changements sur le Mac portable, à part l’augmentation de la mémoire vive par défaut. Tout le reste est identique.

Le MacBook Air M2 de 13 pouces débute à 1 199 euros. Pour le MacBook Air M3 de 13 pouces, le premier prix est de 1 299 euros. Et pour le MacBook Air M3 de 15 pouces, il faut débourser 1 599 euros pour le premier modèle. On peut aller plus haut selon les options choisies.

Ce changement intervient la même semaine où Apple a annoncé l’iMac M4, le Mac mini M4/M4 Pro et les MacBook Pro M4/M4 Pro/M4 Max.