Des caméras équiperont les prochains AirPods Pro pour observer l’environnement de l’utilisateur. Le leaker Kosutami affirme que chaque écouteur embarquera un capteur visuel, mais l’identité exacte du produit divise les sources.

L’analyste Ming-Chi Kuo évoquait l’année dernière une évolution matérielle significative sous forme de caméra infrarouge miniature. Cette technologie pourrait reconnaître les gestes et enrichir l’audio spatial avec l’Apple Vision Pro. Kosutami assure pour sa part que le prix restera inchangé par rapport au modèle actuel, malgré l’ajout des caméras. Ce serait donc 249 euros.

Mais cette affirmation contredit d’autres rumeurs suggérant qu’Apple commercialisera une nouvelle version des AirPods Pro 3 en 2026, cohabitant avec le modèle existant plutôt que le remplaçant. Le leaker Instant Digital avait parlé lui aussi des caméras infrarouges pour les gestes, tout en affirmant qu’il s’agira d’une variante plus chère que les AirPods Pro 3 lancés en 2025, et non d’une quatrième génération.

Les AirPods ont déjà le droit à plusieurs prix

La gamme actuelle propose des modèles à 149, 199, 249 et 579 euros. Insérer un produit supplémentaire entre les AirPods Pro 3 à 249 euros et les AirPods Max à 579 euros semble envisageable, surtout face à la montée en gamme des écouteurs Bluetooth concurrents. Apple commercialise déjà deux versions des AirPods 4 à 149 et 199 euros, rendant ce schéma plausible.

Cette multiplication de références romprait néanmoins avec la tradition d’Apple. La firme attend habituellement trois ans avant de modifier réellement le matériel de ses écouteurs. Les AirPods Pro 2 ont été présentés lors de la keynote de l’iPhone 14 en septembre 2022, puis actualisés avec un boîtier USB-C et quelques ajustements en septembre 2023. Tous les autres modèles AirPods ont suivi ce rythme.

Qu’il s’agisse d’une version haut de gamme des AirPods Pro 3 ou de véritables AirPods Pro 4, le calendrier de lancement demeure flou. Apple dévoile généralement ses nouveaux AirPods au second semestre. Les AirPods originaux, AirPods Pro 2 avec leur révision USB-C, AirPods 4 et AirPods Pro 3 ont tous été annoncés lors de la keynote annuelle des iPhone en septembre.