Apple prépare une version « haut de gamme » des AirPods Pro 3 pour 2026 avec la présence de caméras infrarouges. Mais quel sera le prix de ces écouteurs ? L’information a fuité.

Un prix en hausse pour les nouveaux AirPods Pro

Les AirPods Pro 3 existants, qui sont disponibles à l’achat depuis septembre, sont au prix de 249 euros chez Apple. On notera qu’il y a une promotion en ce moment chez Amazon Allemagne (avec livraison en France) pour 219 euros. Depuis Amazon France, le prix des écouteurs sans fil est de 240 euros en ce moment.

Qu’en sera-t-il pour les AirPods Pro 3 avec caméras infrarouges ? Le leaker Instant Digital a précédemment indiqué sur Weibo que le prix dépassera les 2 000 yuans en Chine. En comparaison, la paire actuelle est au prix de 1 899 yuans. Il faut donc s’attendre à ce que le prix en euros s’approche plus des 300 euros que des 250 euros.

Au printemps 2025, Bloomberg indiquait qu’Apple développait des puces spécifiques pour les AirPods et Apple Watch avec caméras. Il y a Nevis pour l’Apple Watch et Glennie pour les AirPods. Ces composants permettraient aux appareils de traiter les données visuelles captées par les caméras intégrées. L’objectif serait de proposer des fonctionnalités avancées exploitant l’intelligence artificielle. Il faut donc faire un lien avec Apple Intelligence. Toutefois, il n’y a pas encore d’informations plus précises sur les fonctions qui seront disponibles par rapport aux AirPods Pro 3 existants.