Les AirPods de 2026 avec caméras seraient une déclinaison des AirPods Pro 3
Ça se précise un peu plus en ce qui concerne les AirPods avec des caméras infrarouges. On apprend aujourd’hui qu’il s’agirait d’une déclinaison des AirPods Pro 3 et non d’une toute nouvelle génération.
Les AirPods avec caméras pour 2026
Ce week-end, l’analyste Ming-Chi Kuo a annoncé qu’Apple proposera les AirPods Pro 3 au second semestre de 2025 puis de nouveaux écouteurs avec caméras infrarouges en 2026. Aujourd’hui, le leaker Instant Digital rapporte sur Weibo qu’il s’agira en réalité d’une déclinaison des AirPods Pro 3 et non les AirPods Pro 4.
Apple a l’habitude d’attendre trois ans entre chaque variante. En effet, il a eu trois ans entre les deux premières générations d’AirPods Pro et tout autant entre la deuxième et la troisième (qu’Apple devrait annoncer demain lors de la keynote des iPhone 17).
Dans le cas de la variante de 2026 avec caméras, Apple proposerait donc un nouveau modèle des AirPods Pro 3. On peut se douter que le prix sera plus important, étant donné le composant supplémentaire.
Au printemps, Bloomberg indiquait qu’Apple développait des puces spécifiques pour les AirPods et Apple Watch avec caméras. Il y a Nevis pour l’Apple Watch et Glennie pour les AirPods. Ces composants permettraient aux appareils de traiter les données visuelles captées par les caméras intégrées. L’objectif serait de proposer des fonctionnalités avancées exploitant l’intelligence artificielle. Bloomberg évoquait pour sa part une commercialisation en 2027.
Ridicule et juste fdu blabla comme leur chargeur Qi. Déjà avoir une IA serait bien. Alors lancer ce truc avec caméra quand les gens ont pas même Siri…que du vent
Tu parles tu parles mais l’ia des autres téléphones ne vaut pas grand chose! Qu’Apple prenne son temps,le jour où l’ia d’Apple pointera le bout de son nez,elle écrasera la concurrence comme d’habitude
