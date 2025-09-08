Ça se précise un peu plus en ce qui concerne les AirPods avec des caméras infrarouges. On apprend aujourd’hui qu’il s’agirait d’une déclinaison des AirPods Pro 3 et non d’une toute nouvelle génération.

Les AirPods avec caméras pour 2026

Ce week-end, l’analyste Ming-Chi Kuo a annoncé qu’Apple proposera les AirPods Pro 3 au second semestre de 2025 puis de nouveaux écouteurs avec caméras infrarouges en 2026. Aujourd’hui, le leaker Instant Digital rapporte sur Weibo qu’il s’agira en réalité d’une déclinaison des AirPods Pro 3 et non les AirPods Pro 4.

Apple a l’habitude d’attendre trois ans entre chaque variante. En effet, il a eu trois ans entre les deux premières générations d’AirPods Pro et tout autant entre la deuxième et la troisième (qu’Apple devrait annoncer demain lors de la keynote des iPhone 17).

Dans le cas de la variante de 2026 avec caméras, Apple proposerait donc un nouveau modèle des AirPods Pro 3. On peut se douter que le prix sera plus important, étant donné le composant supplémentaire.

Au printemps, Bloomberg indiquait qu’Apple développait des puces spécifiques pour les AirPods et Apple Watch avec caméras. Il y a Nevis pour l’Apple Watch et Glennie pour les AirPods. Ces composants permettraient aux appareils de traiter les données visuelles captées par les caméras intégrées. L’objectif serait de proposer des fonctionnalités avancées exploitant l’intelligence artificielle. Bloomberg évoquait pour sa part une commercialisation en 2027.