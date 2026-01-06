Shure remet au goût du jour l’un de ses microphones les plus populaires auprès des créateurs de contenus : le MV88 fait son retour dans une version USB-C capable de se connecter directement au port inférieur des iPhone récents, sans câble ni adaptateur, ciblant clairement les vloggers, journalistes mobiles et vidéastes nomades.

Un design repensé pour l’ère USB-C

Lancé initialement en 2015 avec un connecteur Lightning, le MV88 s’adapte aujourd’hui à l’évolution du matériel Apple. Cette nouvelle déclinaison conserve le principe d’un micro compact fixé directement au smartphone, orienté vers l’utilisateur pour une captation immédiate et stable. Contrairement à d’autres modèles USB-C de la marque, aucune liaison filaire intermédiaire n’est nécessaire.

Shure mise sur la simplicité : le microphone fonctionne sans batterie et s’active instantanément dès qu’il est branché à l’iPhone. Une approche plug-and-play qui facilite les usages rapides sur le terrain.

Polyvalence audio et traitement intelligent

Sur le plan technique, le MV88 USB-C est un micro à condensateur proposant plusieurs modes de directivité : stéréo, cardioïde mono, bidirectionnel mono, ainsi qu’un mode mid-side brut pour les utilisateurs avancés. Il intègre également un système de réglage automatique du niveau, capable d’ajuster le gain en temps réel, ainsi qu’un traitement de réduction du bruit ambiant.

Pour un contrôle plus fin, Shure propose ses applications Motiv Audio, Motiv Video et Motiv Mix, offrant égalisation, compression et ajustement de la largeur stéréo.

Disponible dès maintenant, le Shure MV88 USB-C est commercialisé sur le site du fabricant au prix de 159 dollars.