Le spécialiste des accessoires gaming 8BitDo s’apprête à marquer le CES 2026 avec un nouveau contrôleur mobile au format original. La marque a dévoilé les premières informations autour du FlipPad, un accessoire pensé pour transformer l’iPhone en véritable console portable, tout en conservant un encombrement réduit.

Un format rabattable pensé pour le jeu mobile

Le 8BitDo FlipPad se fixe directement à l’avant du smartphone, en position verticale. Une fois déplié, le contrôleur occupe un espace similaire à celui du clavier virtuel de l’iPhone, laissant l’écran entièrement visible pour le jeu. Lorsqu’il n’est pas utilisé, l’accessoire peut se replier à plat, facilitant ainsi le transport sans avoir à le retirer.

Where mobile play unfolds. Introducing 8BitDo FlipPad — a flip-style gamepad designed for mobile gaming.

Compatible with iOS and Android devices. Officially supported by Apple. Coming Summer 2026.

Experience it first at @CES 2026.

LVCC Central Hall · Booth #15641#FlipPad… pic.twitter.com/snddY5OaMx — 8BitDo (@8BitDo) January 4, 2026

Compatibilité officielle avec l’écosystème Apple

8BitDo précise que ce nouveau contrôleur bénéficie d’une prise en charge officielle par Apple, un point clé pour assurer une compatibilité optimale avec les jeux et services de la plateforme. La connexion s’effectue via le port USB-C, aussi bien sur iPhone que sur les smartphones Android compatibles, garantissant ainsi une latence minimale par rapport aux solutions sans fil.

Des commandes inspirées des consoles classiques

Une fois déployé, le FlipPad propose une croix directionnelle au design classique, accompagnée de boutons Start et Select. L’accessoire intègre également un ensemble de boutons ABXY, ainsi que plusieurs touches supplémentaires configurables selon les préférences de l’utilisateur. Les coloris choisis font immédiatement penser à la PS One, ce qui n’est pas un mal.

Aucune information n’a encore été communiquée concernant le prix, mais 8BitDo annonce une commercialisation pour l’été 2026.