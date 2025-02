En plein marasme depuis plusieurs mois, Sonos a décidé de suspendre voire d’annuler plusieurs projets en interne. Et parmi ces projets, il y a avait peut-être une mini-enceinte connectée en Bluetooth… et compatible avec le MagSafe des iPhone ! The Verge affirme en effet avoir vu les images d’un prototype de cet accessoire, qui se rapprocherait en terme de design à une batterie MagSafe un peu épaisse.

Ci-dessus, l’enceinte Cazy compatible MagSafe

L’accessoire en lui-même n’aurait pas été d’une grande originalité (il existe déjà des mini-enceintes MagSafe pour iPhone, comme ce modèle Cazy vendu à 30 euros à peine), mais l’on peut supposer que Sonos comptait y ajouter son savoir faire, et notamment les technologies audio de la startup Mayht (racheté récemment par Sonos) afin d’obtenir un rendu sonore au moins correct (ce qui reste une gageure pour un accessoire aussi compact). The verge croit savoir que le projet aurait été mis au rebus pour des raisons à la fois techniques et commerciales. Cette dernière justification semble tout de même un peu étrange sachant que la clientèle de l’iPhone est probablement la plus à même de payer des sommes importantes pour de simples accessoires mobiles.