SanDisk a levé le voile sur un SSD portable qui est compatible avec iPhone et MagSafe. Il suffit ainsi de l’attacher au dos de l’iPhone.

Un SSD MagSafe au dos de l’iPhone

Il faut utiliser le câble USB-C pour connecter le SSD à l’iPhone et ainsi lancer la configuration pour que les deux appareils puissent communiquer entre eux.

Voici comment SanDisk présente son accessoire :

Partie intégrante de la gamme SanDisk Creator Series, le disque SSD SanDisk Creator Phone est conçu pour produire du contenu n’importe où et se fixe sans effort à votre smartphone compatible avec MagSafe. Capturez des vidéos exceptionnelles au format Apple ProRes 4K à 60 images/s et enregistrez le contenu directement sur votre disque pour commencer immédiatement l’édition. Fiable et robuste pour accompagner toutes vos inspirations, ce disque présente une coque en silicone durable, une protection contre les chutes allant jusqu’à 3 mètres ainsi qu’une résistance à l’eau et à la poussière (norme IP65). Pour simplifier votre processus d’édition, vous profitez également d’un mois d’Adobe Creative Cloud inclus. SanDisk vous offre tous les outils dont vous avez besoin pour donner libre cours à votre créativité.

En ce qui concerne les débits, le SSD de SanDisk peut atteindre 1 Go/s en lecture et 950 Mo/s en écriture. Les iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro peuvent être connectés à un périphérique de stockage externe via USB-C, et les fichiers ProRes enregistrés peuvent être stockés directement sur le SSD. Les conditions requises d’Apple sont des vitesses d’écriture d’au moins 220 Mo/s pour du ProRes 4K à 60 images par seconde, et 440 Mo/s pour du ProRes 4K à 120 images par seconde, ainsi qu’un câble USB-C prenant en charge des vitesses de transfert de 10 Gb/s au minimum.

Le SSD de SanDisk, compatible MagSafe sur iPhone, est disponible avec 1 To de stockage au prix de 116,99 euros et 2 To pour 169,99€. La commercialisation se fera au printemps.