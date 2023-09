Apple a profité de l’annonce des iPhone 15 pour annoncer de nouvelles coques en tissage fin (FineWoven). Elles remplacent les modèles qui étaient proposés en cuir jusqu’à présent. Mais attention : Apple prévient qu’il peut y avoir des traces avec les accessoires MagSafe.

Sur son site, Apple indique :

Comme toutes les coques conçues par Apple, celle-ci a été soumise à des milliers d’heures de test lors de la conception et de la fabrication. Elle sublime votre iPhone, mais le protège aussi des rayures et des chutes. Ce boîtier de haute qualité est conçu pour protéger durablement votre iPhone. Le matériau en tissage fin peut présenter des traces d’usure au fil du temps. De légères empreintes apparaîtront au contact des accessoires MagSafe. Si cela vous préoccupe, nous vous conseillons d’utiliser une coque en silicone ou une coque transparente pour iPhone 15 Pro.

Il est pour l’instant impossible de savoir au bout de combien de temps les nouvelles coques d’iPhone 15 en tissage fin vont avoir des traces d’usure et de légères empreintes avec l’usage d’accessoires MagSafe. Naturellement, il faut espérer que ce soit le plus tard possible.

Apple facture ses coques en tissage fin à 69 euros. Il est possible d’en commander dès maintenant sur l’Apple Store en ligne. Pour les iPhone 15, les précommandes ouvriront ce vendredi et la commercialisation aura lieu le 22 septembre.