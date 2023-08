Ces dernières semaines quelques rumeurs indiquent qu’Apple aurait l’intention d’abandonner les étuis en cuir pour la gamme iPhone 15. Des informations ultérieures font allusion à un matériau alternatif imitant l’apparence du tissu tissé. Le leaker DuanRui, qui a été à l’origine de plusieurs « fuites » relatives à cette « affaire », suggère désormais que le prochain substitut des coques en cuir d’Apple pourrait s’appeler « FineWoven ». Bien que des images d’étuis portant le nom « FineWoven » aient déjà été partagées, DuanRui avertit qu’il pourrait s’agir de « produits contrefaits ». Il semble en effet que certaines images de coques avaient probablement été modifiées numériquement, mais ces dernières seraient des maquettes conceptuelles basées sur de véritables coques Apple bientôt disponibles à la vente.

Bien que la nature exacte du matériau « FineWoven » reste encore floue, il est de plus en plus certain qu’Apple s’éloigne du cuir véritable pour ses prochaines gammes de coques d’iPhone. Mark Gurman de Bloomberg a du reste confirmé qu’Apple explorait de « nouveaux matériaux » pour remplacer le cuir. On ne connait pas non plus les raisons de ces modifications de matériau, mais il semble probable qu’Apple veuille renforcer son image de géant de la tech soucieux de son environnement.