Avec les iPhone 15, Apple a lancé de nouvelles coques FineWoven (qui ont pour nom « tissage fin » en français) avec un prix de 69 euros. Le problème est que l’état de cet accessoire est mauvais après plusieurs mois d’utilisation, comme l’ont constaté plusieurs utilisateurs.

Joanna Stern, journaliste au Wall Street Journal, a par exemple partagé son expérience, avec notamment l’image ci-dessus. Elle indique :

Dès le départ, des sites d’information comme The Verge se sont plaints de rayures dans le tissu . Sur les sites de vente en ligne, les personnes qui ont attribué une ou deux étoiles à l’étui signalent toutes les mêmes problèmes : bords écaillés, rayures, tendance à se salir. Sur Best Buy, nombreux sont ceux qui affirment qu’ils n’achèteront plus jamais une coque Apple et qu’il s’agit du pire produit jamais fabriqué par Apple. Même chose sur Amazon.

Un porte-parole d’Apple a simplement réagit en indiquant que les coques sont conçues selon les normes les plus strictes pour protéger les iPhone et que le matériau durable de la coque FineWoven protégera un iPhone pendant des années.

De son côté, John Gruber a réalisé un sondage sur X (ex-Twitter) pour savoir comment s’en sort la coque de chacun. 55,3% ont répondu que « c’est de la camelote ». Pour 26,7%, l’étui a tenu correctement. Seulement 17,9% ont indiqué que la coque s’en sort bien après plusieurs mois d’usage.

Hasn’t held up well at all. Seems low end and makes me feel like I’m holding junk :( pic.twitter.com/PbXApKeMQj

— Suitcase living working empty nesters (@WoodsAusCan) February 25, 2024