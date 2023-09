Si les nouveaux iPhone 15/15 Pro ont récolté des avis et des test globalement assez élogieux, il n’en vas pas du tout de même pour les coques, bracelets et autres accessoires FineWoven, la fibre végétale remplaçant le cuir chez Apple. Car si l’on en croit les nombreux retours sur les réseaux sociaux mais aussi sur de gros sites techs (comme The Verge), le FineWoven serait plus proche du bas de gamme que du simili-cuir et du matériau « luxueux et durable » vanté sur le site d’Apple.

Credit: Nilay Patel du site The Verge

Sur les forums ou sur X (Twitter), ça se déchaine, plusieurs personnes indiquant qu’elles ont retourné à Apple l’accessoire FineWoven après s’être rendues compte de sa qualité peu en adéquation avec les tarifs affichés (plus de 60 euros pour une coque d’iPhone, près de 35 euros pour un porte AirTag et une centaine d’euros pour le bracelet d’Apple Watch). « Cela ressemble plus à un étui bon marché à 10 $ d’Amazon qu’à un étui de qualité Apple, surtout à ce niveau de prix. » fulmine un internaute. « Cela fait Cheap, presque comme du carton » précise une autre. « Je n’ai jamais retourné un étui aussi rapidement qu’avec l’étui FineWoven que j’ai précommandé vendredi dernier. FineWoven ressemble à une mer.e absolue. » s’étrangle encore un infortuné acheteur.

Les avis positifs sont rarissimes. Une utilisatrice estime tout de même que « Le matériau est plutôt agréable au toucher, même s’il ressemble à 0% au cuir ou au daim et ne vaut certainement pas 60 dollars. » Les critiques viennent aussi des sites spécialisés : Alison Johnson du site The Verge juge les nouveaux accessoires FineWoven « catégoriquement mauvais ». Le matériau en fibre végétale serait en outre très sensible aux rayures : le rédacteur en chef de The Verge Nilay Patel remarque ainsi qu’il suffit de gratter un peu la coque FineWoven avec l’ongle pour que cette dernière soit rayée à jamais…