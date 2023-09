Les coques Apple en faux cuir des prochains iPhone 15 continuent à faire parler d’elles. Un leak nous avait déjà dévoilé la plupart des coloris de cette gamme d’accessoire, et désormais, un certain Kosutami nous dévoile les noms de ces 10 coloris de coque, soit Noir, Mûre (Mulberry), Taupe, Feuille (Evergreen), Bleu Pacifique (Pacific blue), Glycine (Wisteria), Blanc Antique (Antique White), Jaune Beurre (Butter Yellow), Orange et enfin, Rose (Pink). On constate que 5 de ces coques sont dans une tonalité foncée, les 5 autres lorgnant clairement vers le pastel.

All colors of iPhone 15 Eco-fiber Leather Case with MagSafe

And this material also used for new Watch band.#Apple #AppleEvent #iPhone15

Also, this type of case has rubber-wrapped bezels, and it’s little darker than main color@URedditor pic.twitter.com/l9kSjxpwuk

— Kosutami (@KosutamiSan) September 3, 2023