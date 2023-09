L’iPhone 15 Pro permet de faire un enregistrement vidéo ProRes 4K à 60 images par seconde, mais ceux qui ont un modèle avec 128 Go d’espace de stockage n’y ont pas le droit… sauf si le téléphone est connecté à un stockage externe. Sans ce stockage externe, le ProRes est en 1080p à 30 images par seconde.

Depuis les iPhone 13 Pro, Apple propose l’enregistrement vidéo en ProRes. Apple explique que cela « permet de monter des contenus multiflux en temps réel avec une qualité d’image professionnelle ». Une vidéo d’une minute pèse environ 1,7 Go en 1080p et 6 Go en 4K. Autant dire qu’il faut de la place sur son téléphone, surtout si l’on souhaite filmer pendant plusieurs minutes.

Apple avait déjà mis de côté les iPhone 13 Pro et 14 Pro de 128 Go pour filmer en ProRes en 4K. L’iPhone 15 Pro n’y a pas non plus le droit de base. Mais il est bon de noter qu’Apple autorise cette année de connecter un support de stockage externe sur l’iPhone 15 Pro pour que la vidéo soit enregistrée dessus plutôt que sur le téléphone. C’est donc une amélioration par rapport aux deux générations précédentes.

Qu’en est-il de l’iPhone 15 Pro Max ? Est-il concerné par l’enregistrement limité en 1080p sur le modèle de base ? La réponse est non pour une raison toute simple : l’iPhone 15 Pro Max de base propose 256 Go de stockage, il n’y a pas de modèle avec 128 Go. Quant aux iPhone 15 et 15 Plus, ils ne proposent pas l’enregistrement vidéo ProRes.