Apple a proposé aujourd’hui la troisième bêta d’iOS 15.1 et cette version active le format ProRes pour les vidéos des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Ce support avait été annoncé par Apple lors de la keynote le mois dernier, mais il n’était pas prêt au lancement.

Voici comment Apple décrit le format vidéo pour les iPhone 13 Pro :

La haute fidélité des couleurs et la basse compression du format ProRes vous permettent de tourner, monter et livrer des contenus prêts à la diffusion, où que vous soyez. Vous pouvez désormais réaliser un projet en ProRes de A à Z sur votre iPhone. Ou exporter facilement vos vidéos ProRes vers Final Cut Pro sur votre Mac.

Comment activer le ProRes avec iOS 15.1 sur les iPhone 13 Pro

Pour activer le format avec la bêta 3 d’iOS 15.1 sur les iPhone 13 Pro, rendez-vous dans Réglages > Appareil photo > Formats. Il ne reste plus qu’à activer l’option Apple ProRes. L’activation permet d’afficher les nouvelles commandes dans l’application Appareil photo d’Apple. Il y a un bouton dédié sur la partie supérieure de l’écran, ainsi que la durée maximale.

Il est bon de noter que les vidéos ProRes sont lourdes, très lourdes même. Selon Apple, une vidéo d’une minute pèse environ 1,7 Go en HD et 6 Go en 4K. En outre, la capture ProRes est prise en charge jusqu’à 30 images par seconde en 4K et jusqu’à 60 images par seconde en 1080p pour les appareils dotés de 256 Go de stockage et plus. Si vous avez un iPhone 13 Pro avec 128 Go de stockage, vous serez limité à une capture en 1080p à 30 images par seconde.