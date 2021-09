Avec son mode Cinematic, la vidéo en Macro et le ProRes vidéo (sans oublier son GPU 5 cœurs pour bien mouliner tout ça) l’iPhone 13 Pro semble vraiment taillé pour les vidéastes et réalisateurs pros ou semi pros. Tous les modèles ne sont pas « taillés » à égalité ceci dit. On apprend ainsi avec une certaine surprise que le mode ProRes 4K 30 i/s ne sera disponible que sur les seuls iPhone 13 Pro dotés d’une capacité de stockage de 256 Go à minima.

Exit dont l’iPhone 13 Pro 128 Go, qui devra se contenter d’enregistrer en ProRes en 1080p (FULL HD) et 30 i/s. Cette limitation est bien sûr liée à la lourdeur du format, qui avalerait donc les 128 Go de stockage en quelques minutes de visionnage. Histoire que le format garde encore toute sa légitimité sur un appareil mobile, Apple a donc limité la définition en sortie en fonction de la capacité disponible. Le format ProRes video arrivera sur iOS 15 durant l’automne.