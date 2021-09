Place à l’iPhone 12s Pro , pardon, l’iPhone 13 Pro. Pas de gros bouleversements cette année pour le plus « Pro » des iPhone, si ce n’est une encoche Face ID enfin plus compacte (mais toujours là), et surtout, de très grosses avancées sur les fonctions vidéo (le premier smartphone VRAIMENT pour vidéastes et réalisateur ?). Pour le reste, pas grand chose… ou si peu.

Pas de gros changement de design pour l’iPhone 13 Pro. Pas de gros changements tout court

On commence la tournée du jour avec l’écran Super retina XDR ProMotion (ouf!), visiblement une merveille qui dispose, ENFIN, de la fréquence d’affichage variable (de 10 HZ à 120 Hz) ; c’est du déjà vu depuis longtemps sur Android, mais Apple promet une adaptation intelligente de la fréquence aux contenus affichés. La luminosité grimpe à 1000 nits, ce qui est énorme et sera principalement utile pour les usages en plein soleil (dalle enfin visible en contre jour). Enfin, l’encoche TrueDepth est vraiment plus compacte, même si on la remarque toujours. Ce qui ne change pas du tout : la dalle est de 6,1 pouces de diagonale sur l’iPhone 13 Pro, et de 6,7 pouces sur le Pro Max.

Côté perfs, on prend la même que pour l’iPhone 13 (pas Pro), avec un A15 qu’Apple annonce nettement plus performant que les processeurs concurrents, ce qui n’est pas forcément le gage d’un gros bond en avant. En revanche, l’A15 du modèle Pro a droit à 5 cœurs de GPU, ce qui lui confèrerait une puissance de rendu graphique 50% supérieure à celle des puces concurrentes les plus avancées. Apple Arcade va bien en profiter. Une option de stockage de 1 To est aussi disponible (mais elle est vraiment hors de prix).

Pour la partie photo, les évolutions sont plus flagrantes ; outre le « Photographic Styles » (filtres photo préprogrammés ou personnalisables qui on l’espère seront aussi disponibles pour d’autres iPhone), ce sont les capteurs qui bénéficient des plus gros changements. Le mode nuit est désormais dispo pour chacun des trois capteur (grâce à une meilleure ouverture sur chaque capteur). A ce sujet, le bloc photo dispose toujours d’un téléobjectif, d’un ultra grand-angle et d’un grand angle. Le mode Macro semble proposer des clichés de très près et mieux encore, on peut filmer dans ce mode, avec l’effet de flou en arrière plan (ou premier plan) dans le mode cinematography.

Il est aussi possible de filmer en 4K à 30 images par seconde en ProRes. L’iPhone 13 Pro serait d’ailleurs le seul smartphone à pouvoir filmer en ProRes 4K. Le mode cinematography, réellement bluffant pour les cinéastes en herbe (ou les réals fauchés) semble profiter à plein des évolutions des capteurs du 13 Pro. Les effets dynamiques de changement de focus, les flous qui passent en une seconde du second au premier plan, tout cela est vraiment épatant certes (le court réalisée par Kathryn Bigelow en témoigne), mais qui en profitera vraiment ? L’autonomie progresse un peu, soit 1,5 heure de plus sur l’iPhone 13 Pro par rapport à l’iPhone 12 Pro, et 2,5 heures de plus pour l’iPhone 13 Pro Max par rapport à l’iPhone 13 Pro Max.

Enfin, Apple en fait des tonnes concernant la recyclabilité de son iPhone 13 Pro. Là encore, on ne peut qu’applaudir, mais la politique tarifaire très WTF (qui prend tout de même 100 dollars de plus en pleine pandémie) empêche que ces efforts soient partagés par le plus de consommateurs possibles.

Et maintenant la douloureuse… les prix !