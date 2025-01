ShiftCam, une société connue pour ses accessoires pour iPhone, a dévoilé lors du CES 2025 le SSD externe PLANCK, présenté comme « le plus petit SSD portable au monde ». Pesant seulement 10 grammes, PLANCK se connecte directement au port USB-C de l’iPhone et offre des vitesses de transfert impressionnantes (jusqu’à 1050 Mo/s). L’accessoire prend en charge l’enregistrement ProRes en 4K/120 sur les modèles d’iPhone 15 Pro et ultérieurs, offrant ainsi une solution pratique pour les créateurs de contenu ayant besoin de beaucoup de stockage (sans dépendre des options de stockage coûteuses d’Apple).

PLANCK a été conçu pour supporter les rigueurs des déplacements et de la création de contenu grâce à sa résistance aux chutes et à l’eau (certification IP65). Disponible en capacités de 1 To et 2 To, ce petit accessoire sera lancé ce printemps au prix de 189 dollars (1 To) et 299 dollars (2 To). ShiftCam lancera également une campagne Kickstarter dès le mois prochain, avec des tarifs réduits de précommande, soit 125 dollars pour le modèle 1 To et 199 dollars pour le modèle 2 To. Par ailleurs, ShiftCam a annoncé un hub USB-C permettant de connecter plusieurs SSD PLANCK à un iPhone, mais le prix de cet accessoire n’a pas encore été communiqué.